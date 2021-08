Reul schließt Rücktritt wegen Tod von Häftling in Kleve aus

Zu ungewöhnlich später Stunde ist am Dienstagabend NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) als Zeuge im Untersuchungs-Ausschuss zum Tod des syrischen Häftlings Amad A. in der JVA Kleve vernommen worden. A. war nach einer Verwechslung durch die Behörden zu Unrecht in Haft und starb nach einem Zellenbrand. Reul schloss vor dem parlamentarischen Gremium seinen Rücktritt aus.

Seine Betroffenheit war allerdings deutlich zu spüren. Reul entschuldigte sich erneut mehrfach. Bei der Verhaftung war der Geflüchtete Syrer mit einem Mann aus Mali verwechselt worden. Eine Datenzusammenführung davor sei der Grund gewesen. Aber eine Polizistin, die die Veränderungen bemerkt hatte, so Reul wörtlich, hätte handeln können und müssen. Die AfD fragte, ob Reul an Rücktritt gedacht habe. Der sieht dazu keinen Grund, weil er findet, schnell gehandelt und offen aufgeklärt zu haben.

Reul räumt Falschinformation ein