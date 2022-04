Ein Innenminister im Wahlkampf: Von Posern und Projekten

Kriminologe: Minister soll sich raushalten

Kriminalwissenschaftler Thomas Feltes

Der Bochumer Kriminalwissenschaftler Thomas Feltes sieht Reuls "Problemgruppen" -Initiative und seine Auftritte kritisch: "Wenn es Probleme gibt und die gibt es, müssen sie lokal gelöst werden und da sollte sich der Innenminister raushalten." Man bekomme schon den Eindruck, dass der Innenminister hier Wahlkampf mache. Feltes: "Da muss jetzt also der Law-and-Order-Mann Reul ran, nach den Rockern und Clans hat er nun 'Problemjugendliche' entdeckt.“

Außer Repression falle dem Minister nichts ein, kritisiert Feltes. Der Forscher plädiert dafür, jungen Menschen, die "besonders unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren gelitten haben ", mehr unterstützende Angebote zu machen.

Minister will "Projekt zu Ende führen"

Auf die Frage, ob das Problem mit jungen Randalierern auf öffentlichen Plätzen und in Kneipenvierteln in den fünf Regierungsjahren von Schwarz-Gelb schlimmer geworden sei als unter der rot-grünen Vorgängerregierung, sagte Reul am Ende des Termins in Düsseldorf, man habe das Problem lange im Auge, aber man lerne ständig dazu. "Die Massivität an Krawall, an Radikalität, an Gewaltbereitschaft wie wir die im letzten Jahr festgestellt haben, haben wir in dem Ausmaß noch nicht gehabt." In Reuls Pressemitteilung stand dann aber "in den vergangenen zwei Jahren" - also kein so ganz neues Phänomen.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst neben Innenminister Herbert Reul (beide CDU)

Es spreche alles dafür, "dass der Wähler uns die Chance gibt, dieses Projekt zu Ende zu führen" , sagte Reul zum Schluss. Da klang der Innenminister und frühere CDU - NRW -Generalsekretär bei der Pressekonferenz der Landesregierung dann so richtig wie ein Wahlkämpfer.

Herbert Reul wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Er kandidiert für den Landtag, dem er schon von 1985 bis 2004 angehört hatte. Egal wie die Wahl am 15. Mai ausgeht, öffentliche Auftritte des erfahrenen Haudegens aus Leichlingen dürften auf der landespolitischen Bühne auch in den nächsten Jahren keine Seltenheit sein.