Fünf Jahre für Besitz von Kinderpornografie

Nach dem Willen des NRW -Innenministers soll Kindesmissbrauch in jedem Fall als Verbrechen - nicht nur als Vergehen - eingestuft werden, was mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Haft einher ginge. Beim Besitz von Kinderpornografie sollen künftig bis zu fünf statt bis zu drei Jahre drohen.

Länger im Bundeszentralregister