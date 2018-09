Nach den jüngsten Neonazi-Aufmärschen in Dortmund hat NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) am Sonntag (23.09.2018) Kritik an der Polizei zurückgewiesen. "In Dortmund hat keine Polizei gefehlt" , sagte Reul im WDR-Magazin "Westpol". Der Großeinsatz im Hambacher Forst habe keinerlei Einfluss auf die Zahl der in Dortmund eingesetzten Beamten gehabt, betonte Reul.

