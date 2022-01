NRW will Sicherheit des öffentlichen Dienstes verbessern

Mit mehr Prävention will NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) die Sicherheit von Beschäftigten im öffentlichen Dienst verbessern. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden im Dienst "angepöbelt, beschimpft und angegriffen" , sagte Reul am Montag in Düsseldorf bei einem Gespräch mit Betroffenen. In der Corona-Pandemie seien Angriffe "nicht nur häufiger, sondern auch heftiger" . Reul appellierte an Betroffene, Vorfälle auch anzuzeigen.