Polizei soll Corona-Regeln "verstärkt und verschärft" kontrollieren

NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) wird deutlich: Die Polizei werde in der Öffentlichkeit " die Zügel stärker anziehen ". So soll es ab November zusätzliche Kontrollen der ab Montag geltenden, verschärften Corona-Regeln geben. " Wir haben Sorgen, dass es eskalieren könnte ", so der NRW-Innenminister in Düsseldorf.

Die neuen Beschränkungen hätten laut Reul natürlich auch " Konsequenzen für die Polizei ". Eine neues Einsatzkonzept sei deshalb bereits gestern an die Polizeibehörden in NRW übermittelt worden. Demnach könnten Hundertschaften, die sonst bei Fußballspielen eingesetzt werden, jetzt etwa an Partymeilen eingesetzt werden - beispielsweise am 11.11. in Köln, um die Alkoholverbote durchzusetzen.

Polizei soll mit Ordnungsämtern gemeinsam auf Streife