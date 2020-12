Rechtsextreme Polizei-Chats: Verdacht teils erhärtet

Während diese 15 Polizisten nach dem Fund von hunderten Bildern in Whatsapp-Chats weiter mit disziplinar- und strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen, wurden in 16 Fällen die Suspendierungen aufgehoben.

Mehrere Verdachtskomplexe

In einigen Fällen sei dies aber nur geschehen, weil man geteilte Chat-Inhalte aus den Jahren 2013 bis 2015 wegen Verjährung nicht mehr verfolgen könne, betonte Reul. Es sei also nicht in allen Fällen ein "Freispruch erster Klasse". Andere Beamte hingegen seien rehabilitiert worden, so der Minister. Einige hätten sich nichts zuschulden kommen lassen. Bei ihnen wolle er sich entschuldigen.