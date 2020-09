NRW-Polizisten sollen NS-Gedenkstätten besuchen

NRW-Innenminister zeigt sich gegenüber Untersuchung skeptisch

Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU ) lehnt eine solche bundesweite Studie bisher ab. Auch Reul zeigte sich gegenüber einer solchen Studie skeptisch. Er sei zwar nicht grundsätzlich gegen die Einbeziehung von wissenschaftlichem Sachverstand. " Aber ich will auch nicht das Spiel derjenigen Wissenschaftler spielen, deren Geschäftsmodell offenbar darin besteht, mit vorgefertigten polizeikritischen Thesen ins TV oder in die Zeitung zu kommen ", sagte er zur Begründung.

Video starten, abbrechen mit Escape Rechtsextremistische Chatgruppe: Hätte Reul viel früher handeln müssen?. WDR aktuell. . Verfügbar bis 24.09.2020. WDR. Von Anke Kückelhaus.