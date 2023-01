NRW-Polizei demonstriert Gefahr durch Messerattacken

Das NRW -Innenministerium hat am Montag die Presse zu einer Vorführung der Polizei eingeladen. In mehreren Szenarien wurde in der Fortbildungsstelle des Polizeipräsidiums Düsseldorf demonstriert, wie gefährlich Messerangriffe für die Einsatzkräfte sind.

Innenminister Herbert Reul ( CDU ) sagte: " Das Tatmittel Messer ist nicht neu, aber die Quantität und Qualität hat sich verändert. " 2021 seien in NRW Polizistinnen und Polizisten in 51 Fällen mit Messern angegriffen worden.

"Neuen Männlichkeitskultur in unseren Straßen"

Klapp- und Springmesser seien " beim Feiern treue Begleiter ", so Reul. " Da grassiert eine neue Männlichkeitskultur in unseren Straßen. " Die Gefahr eines Messerangriffs werde oft unterschätzt. Darum demonstriere die Polizei nun, wie schnell Einsatzkräfte in lebensbedrohliche Situationen kommen können.

Auch wenn der Innenminister es nicht explizit erwähnte: Hintergrund der Vorführung dürften auch die tödlichen Schüsse eines Polizisten auf einen 16-jährigen Senegalesen in Dortmund gewesen sein. Der Jugendliche hatte am 8. August 2022 mit einem Messer hantiert, mutmaßlich in Suizidabsicht.

Ob der Schusswaffengebrauch in dem Fall angemessen war, ist allerdings noch offen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter gegen fünf Polizeibeamte, unter anderem wegen Körperverletzung mit Todesfolge.