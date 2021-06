Reul gesteht lascheren Umgang mit Corona-Regeln ein

Darüber hinaus räumt Reul eigenen Fehler im Umgang mit den Corona-Maßnahmen ein. Selbstverständlich halte er sich nach " besten Wissen und Gewissen an alle Vorgaben ", schreibt er. Allerdings habe er " womöglich nicht in jeder Situation die Vorsicht an den Tag gelegt, die - im Nachhinein betrachtet - geboten gewesen wäre ".

Keine Verstöße im Ministerium bekannt

Nach den Infektionen vom Februar habe Reul noch einmal auf die Hygiene-Regeln innerhalb des Ministeriums hingewiesen. Allerdings seien ihm auch keine " dienst- oder arbeitsrechtlichen Konsequenzen im Zusammenhang mit einer Nichteinhaltung einzelner Vorgaben bekannt ".

Stand: 01.06.2021, 12:37