Reul: Sind fehlende Flusspegel Schuld an der Flutkatastrophe?

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul ( CDU ) hat im WDR-Magazin „Westpol“ eingeräumt, dass kleinere Flüsse in NRW bislang nur unzureichend nach zu hohen Pegelständen überwacht werden. Das könne ein möglicher Grund dafür sein, dass die Flutkatastrophe in NRW so katastrophale Folgen hatte.

Damit reagiert Reul auf die Vorwürfe des Stolberger Bürgermeisters Patrick Haas ( SPD ) und der Opposition im nordrhein-westfälischen Landtag, die gegenüber dem WDR eine zu späte Information durch übergeordnete Behörden kritisiert hatten. „Aus meiner Sicht muss die Landesregierung wissen, dass Kreise und kreisfreie Städte Unterstützung brauchen, um solche Situationen einschätzen zu können“ , so Verena Schäffer, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag. „Das Innenministerium als Aufsichtsbehörde hätte die Kommunen auf die Gefahr hinweisen müssen.“