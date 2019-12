Straftaten und Clan-Kriminalität in NRW: Neues "Sicherheitsgefühl" braucht Zeit

NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) hat am Montag (23.12.2019) im Interview mit dem WDR 5-Landesmagazin „Westblick“ eine Zwischenbilanz zum bisherigen Kampf gegen die Clankriminalität in NRW gezogen.

Obwohl die Zahl der Straftaten in NRW laut Statistiken sinkt, habe sich bei den Bürgern über viele Jahre ein Unsicherheitsgefühl entwickelt, so Reul. Um dies abzubauen, müsse man Vertrauen in die Arbeit der Polizei schaffen, das brauche aber Zeit und mehr Personal.