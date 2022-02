Flut-Katastrophe: Umweltministerin Heinen-Esser räumt Fehler ein

Das bisherige System aus Lageberichten, Hochwassermeldungen und Warnungen in NRW nannte Heinen-Esser "sehr uneinheitlich" . Sie habe auf das System vertraut. Ihr Ministerium habe aber "keine operativ-taktische Einsatzverantwortung" gehabt, betonte Heinen-Esser. Hier verwies sie die Verantwortung an andere Behörden und die Kommunen.

Ministerin war in Spanien in ihrer Zweitwohnung

Das Hochwasser-Meldesystem in NRW solle verbessert und landesweit einheitlich geregelt werden, versprach die Ministerin erneut, da auch in Zukunft mit erheblichen Starkregen-Ereignissen gerechnet werden müsse. In den Hochwassermeldeordnungen sind Meldeketten festgelegt. Für die verschiedenen Gewässer in NRW gibt es bislang unterschiedliche Meldeordnungen, die teils in den 1970er Jahren festgelegt wurden. Die Vereinheitlichung dieser Meldeordnungen kündigte Heinen-Esser für das dritte Quartal dieses Jahres an.

Ministerin Heinen-Esser

Heinen-Esser berichtete auf Nachfrage von Abgeordneten, dass sie zu Beginn des Unwetters in ihrer Zweitwohnung in Spanien gewesen sei. Von dort aus habe sie ihre Amtsgeschäfte ausgeübt und sei dann zurück nach Deutschland geflogen. Der genaue Zeitpunkt des Rückflugs blieb offen.

Reul soll spätabends aussagen

Nach der Umweltministerin sollte am späten Freitagabend auch noch Landesinnenminister Herbert Reul ( CDU ) aussagen. In das Ressort von Heinen-Esser fallen Hochwassermeldedienst und -vorhersage, Reul ist als Innenminister Chef der Obersten Katastrophenschutzbehörde. Bei dem Hochwasser Mitte Juli waren in NRW 49 Menschen gestorben. Hunderte Häuser wurden beschädigt oder ganz zerstört worden.

Weitere Regierungsmitglieder waren nicht da