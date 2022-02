Flut-Katastrophe: Reul und Heinen-Esser müssen aussagen

Es gäbe allerdings politische Gründe zu prüfen, hieß es. Zum Beispiel könne bei Einsetzen des Krisenstabs ein "Erklärungswiderspruch" in der Öffentlichkeit entstehen, weil er in der Corona-Krise nicht eingesetzt wurde. Auch Sorgen vor einem Bedeutungsverlust der Staatskanzlei sind in den Dokumenten zu erkennen, die dem WDR vorliegen. Denn laut Geschäftsordnung des Krisenstabs hätte der Pressesprecher des Innenministeriums die Öffentlichkeitsarbeit übernommen, wenn das Gremium eingesetzt worden wäre.

Regierungsmitglieder waren im Urlaub oder Wahlkampf

Zudem waren die wichtigsten Entscheidungsträger nicht vor Ort: Sowohl Reul als Heinen-Esser waren zu Beginn der Katastrophe im Urlaub und kehrten erst am 15. Juli in den Dienst zurück. Ministerpräsident Armin Laschet war als damaliger Kanzlerkandidat der CDU auf Wahlkampftour in Baden-Württemberg. Dort hatte er noch am Abend des 14. Juli einen Auftritt, bevor er nach NRW zurück reiste.