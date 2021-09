Reul: Anschlag in Hagen sollte "möglichst volle Synagoge" treffen

Der mutmaßlich vereitelte Terroranschlag in Hagen sollte nach Angaben der Landesregierung "eine möglichst volle Synagoge treffen" . Deshalb sollte er "an einem hohen jüdischen Feiertag" verübt werden, berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags.