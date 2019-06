NRW -Innenminister Herbert Reul (CDU) fordert eine stärkere Zusammenarbeit der Bundesländer im Kampf gegen kriminelle Clanstrukturen. In einer gemeinsamen Erklärung mit den Innensenatoren von Berlin und Bremen heißt es: Wichtig sei es, Erfahrungen auszutauschen, Maßnahmen abzustimmen und das Bundeskriminalamt einbeziehen zu können. Nötig sei aber auch ein bundesweites Lagebild der Clankriminalität.

" Die Aktivitäten krimineller Clans machen an Bundesländergrenzen nicht halt, also dürfen es die Ermittler auch nicht tun ", sagte Reul. Das Vorgehen gegen die Clan-Kriminalität ist auch Thema der Innenministerkonferenz, die von Mittwoch bis Freitag (12.-14.06.2019) in Kiel stattfindet.

Clans mit Verbindungen in alle Bundesländer

Reul hatte Mitte Mai das erste Lagebild zur Clankriminalität in NRW vorgestellt. Demnach verortet die Polizei in NRW 104 kriminelle Clans. Allein in den Jahren 2016 bis 2018 sollen rund 6.500 Verdächtige aus der Szene für mehr als 14.000 Straftaten verantwortlich gewesen sein.

Video starten, abbrechen mit Escape NRW-Innenminister Herbert Reul und LKA stellen Lagebild zu Clankriminalität vor. Lokalzeit aus Duisburg. . WDR. Von Sebastian Galle.