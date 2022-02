Reul legt Reformpläne für Katastrophenschutz vor

Innenministerium und das Land in einer Schlüsselrolle

Eine der strittigen Fragen bei der Aufarbeitung der Flutkatastrophe ist, ob das Land einen Krisenstab hätte einrichten müssen. Das Kompetenzteam hat für künftige Ereignisse eine klare Antwort. Admiral a.D. Manfred Nielsen, Mitglied der Expertengruppe, sagte: " Unser Team sieht das Innenministerium im drivers seat ". Es verortet also beim Land die zentrale Lenkungsfunktion. " Was NRW dringend braucht, ist ein ebenen-übergreifendes Krisenmanagement ", so Nielsen.