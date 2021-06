Gerade erst ist am Flughafen Dortmund die Sonne aufgegangen, doch Notarzt Christian Afflerbach und seine Crew der DRF Luftrettung müssen schon in die Luft: Ein Patient muss dringend schonend von einem anderen Krankenhaus in ein anderes verlegt werden. Lebenswichtige Organe haben versagt.

Nach fünfzehn Minuten Flug mit dem Rettungshubschrauber landet die Besatzung in der Borkener Klinik. Nach der Übergabe des Patienten fliegt ihn der Hubschrauber weiter nach Wesel – Ankunft am Krankenhaus nach weiteren fünf Minuten. Mit dem Rettungswagen hätte der eilige Transport ungefähr eine halbe Stunde gedauert.

Der einzige Nachthubschrauber steht in Greven

So wie hier sind am Tag zehn Rettungshubschrauber in NRW unterwegs, verteilt über das ganze Bundesland. In der Nacht fallen sie fast alle weg. Zwar ist noch rund um die Uhr ein SAR-Hubschrauber der Bundeswehr in Nörvenich bei Köln stationiert, doch der ist für Rettungseinsätze aktuell eigentlich nicht vorgesehen.

Es bleibt ein einziger Hubschrauber. Und der ist stationiert in Greven bei Münster. 2020 hatte er nachts 280 Einsätze; nach Köln bräuchte er etwa eine Dreiviertelstunde.