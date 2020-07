Kaum Kontrolle über Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten

Gesundheitsämter fordern kaum Daten an

Für Einreisende am Flughafen Münster-Osnabrück ist das Gesundheitsamt der Stadt Münster zuständig. Die Stadt erklärt, dass das Gesundheitsamt " im Rahmen einer Infektionskettennachverfolgung solche Daten im Einzelfall anfordern " würde. Geschehen sei das bisher aber nur einmal – allerdings habe die angefragte amerikanische Fluggesellschaft die Daten nicht herausgeben wollen. Außerdem wünsche man sich eine einheitliche Lösung auf Bundes- und Landesebene, sagte ein Sprecher der Stadt Münster.

Für das Gesundheitsamt Düsseldorf, zuständig für den größten Flughafen in NRW, sagte ein Sprecher der Stadt dem WDR, dass bisher noch keine Flugdaten von Rückkehrern von Airlines angefordert worden seien.

Die Überwachung der zweiwöchigen Quarantäne durch das örtliche Gesundheitsamt ist damit de facto unmöglich, sofern die Rückkehrer aus Risikogebieten sich nicht selbstständig melden.

"Gespräche" über Testzentren an Flughäfen

Am Flughafen Köln-Bonn werden bereits freiwillige Corona-Testmöglichkeiten für Rückkehrer angeboten. An den anderen Flughäfen in NRW hingegen nicht. Ein Sprecher des Flughafens Münster-Osnabrück sagte, dass man die Idee von Corona-Teststationen für Rückkehrer " unterstützen " würde. Eigene Planungen habe der Flughafen Münster dazu aber nicht, so der Sprecher, da das " unseres Erachtens eine behördliche Aufgabe ist, die auch an den einzelne Flughäfen gleichermaßen umgesetzt werden müsste" .