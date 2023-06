Die NRW-SPD sucht in Hamburg den Schulfrieden

In Sachen Lese-Kompetenz steht die Hansestadt besser da, während die Lage in NRW teilweise dramatisch ist. Schulministerin Dorothe Feller (CDU) hatte deswegen den Grundschulen unlängst an drei Tagen die Woche verbindliches Lesen verordnet - nach Hamburger Modell.

Das Bildungssystem umbauen

" Hamburg zeigt, dass ein anderes Schulsystem möglich ist ", sagt Jochen Ott. Man müsse grundsätzlich an die Bildungslandschaft ran, so wie in Hamburg. Was das bedeutet? Statt 39 Schulformen wie in NRW kennt Hamburg nur Stadtteilschule oder Gymnasium. Es gibt strenge Sozialstandards, Kinder werden bereits mit viereinhalb Jahren auf ihre Fähigkeiten getestet, die Schulen verwalten sich selber, erledigen größtenteils ihre Personalplanung selbst.

Die Auswirkungen sieht man in der Stadtteilschule "Alter Teichweg" in Hamburg-Dulsberg, einem der ärmsten Viertel der sonst so reichen Stadt, wo allerdings die Einkommensverhältnisse sehr ungleich verteilt sind. Bildungssenator Ties Rabe (SPD) spricht von Vierteln, wo Elternteile im Jahr durchschnittlich nur 28.000 Euro an Brutto-Einkommen erzielen, während es in der Spitze in manchen Stadtteilen um die 160.000 Euro seien.

Dulsberg dürfte am unteren Rand rangieren, das sieht man. Trotztdem ist die Schule, die mal abgewickelt werden sollte, inzwischen ein Vorzeigeprojekt für Reisegruppen wie der aus NRW. SPD-Mann Ott hat eine bunten Mischung aus Abgeordneten, Gewerkschaftern sowie Menschen aus der sogenannten "kommunalen Familie" im Schlepptau. " Hier kann man sehen, dass es nicht nur von der Schulleitung abhängt, sondern auch von einem guten System ", sagt er nach einer Führung durch die Schule.

Der Vorteil des Stadtstaats

Ties Rabe (li.) und Jochen Ott

Der Mann, dem das alles zugeschrieben wird, ist eben jener Ties Rabe. Der Sozialdemokrat ist seit zwölf Jahren Bildungssenator. Mit seiner Behörde residiert er über einem Einkaufszentrum, der Eingang liegt unscheinbar zwischen Geschäften. In einem Konferenzraum der 16.Etage erzählt er Otts Reisegruppe, wie er all das geschafft haben will.

Rabe gibt sich angesichts seiner Erfolge hanseatisch bescheiden, aber auch selbstbewusst. Er sagt, dass man den den genauen Punkt für einen Umschwung im Bildungssystem nicht nennen kann. Ein Vorteil sei jedoch, " dass wir als einziges Bundesland keine kommunale Ebene haben ". Selbst Berlin mit seinen Bezirken und Bremen mit dem Stadtteil Bremerhaven hätten noch untere Behörden, so Rabe.

Was er damit andeutet, dürfte nicht jedem im Publikum gefallen: Eine zu breite Beteiligung aller Ebenen ist dem Ergebnis nicht immer zuträglich. Auch, dass sein System durchaus restriktive Elemente enthält, dürfte für die Ohren von Bildungspolitikern aus NRW erstmal befremdlich klingen. Wenig erstaunlich, dass Rabe, besonders zu Beginn seiner Amtszeit, gegen Widerstände ankämpfen musste.

Mehr Kontrolle, mehr Vergleiche, mehr Freiheiten

Er verweist auf Punkte, wo man " ungemütlich " als Behörde wird. Er meint damit Eltern, die ihre Kinder mit 4,5 Jahren den verpflichtenden Tests ihrer Sprach- und Verständniskompetenzen entziehen. Dafür drohen sogar Bußgelder, ebenso wenn ein Kind die Tests nicht besteht und die Eltern den darauf verpflichtenden Besuch einer Vorschule verweigern.

Zwar gibt es in NRW ähnliche Prüfungen, aber weder so früh, noch so restriktiv. Auch das unentschuldigte Fehlen in der Grundschule wird in Hamburg streng verfolgt. Im Gegenzug bekommen die Schulen mehr eigene Verantwortung - bis hin zur Möglichkeit, mit dem Geld für Lehrerstellen auch Personal für die Schulsozialarbeit oder der IT einzustellen.

Zwischen den Einrichtungen in ähnlicher Lage gibt es mehr Vergleiche. Es gibt also einen soften Wettbewerb zwischen den Schulen, bei dem schon mal Schulbehörde vorbeischaut, wenn die statistischen Daten nicht so gut sind, die ein landeseigenes Institut erfasst und überwacht.