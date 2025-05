Seminarangebot zeigt Denkweise des Vereins

Ein weiteres Betätigungsfeld des KRD sind Seminare. Laut Verfassungsschutz-Bericht 2024 nahmen die Seminarangebote in NRW im Vergleich zum Vorjahr " deutlich " ab. So habe es im Juli 2024 die letzte Ankündigung für das Seminar " Systemausstieg " im Großraum Köln gegeben. Einen Einblick in diese Veranstaltungen gibt das Seminar mit dem Titel " Basis und Aufbau ". Die Ankündigung liest sich wie eine Werbeveranstaltung für die " Reichsbürger "-Bewegung. In der Seminarankündigung heißt es: "Das KRD ist rechtlich ein sicheres Terrain. Es kämpft nicht gegen das BRD-System, sondern baut friedlich daneben, vollständig neue, eigene Strukturen in allen Bereichen des Lebens, zum Wohle von Mensch und Tier, der Natur und der Erde im Einklang mit den Schöpfungsgesetzen auf."

Begründung für das Verbot