In einem Interview mit dem WDR wollte SPD-Landeschef Sebastian Hartmann am Samstag bei einer Regionalkonferenz in Oberhausen jedoch nicht von einem Linksruck reden. Er betonte vielmehr, dass die SPD ein eigenständiges Profil brauche.

Michael Groschek

Wohin steuert die SPD aber dann? Der Spiegel titelt: Kommt jetzt Kevin, also der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert mit den Sozialismus-Ideen. Für den Ex-Chef der NRW-SPD, Michael Groschek, ist er ein rotes Tuch. Er macht deshalb mit bei einer Initiative namens "die wahre SPD". Sie will den Linksruck verhindern.

Gegenüber dem WDR sagte Groschek am Samstag, der Titel sei vielleicht anmaßend, aber es komme darauf an, dass man die Alltagssorgen der Menschen in den Mittelpunkt stelle. Die Initiative ist innerhalb der NRW-SPD allerdings umstritten.