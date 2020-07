Kommen regionale Ausreisesperren?

Vorbild für dieses Modell ist Japan: Dort dürfen die Menschen aus einem Corona-Hotspot zunächst nicht ausreisen. Im Gegenzug werden dann innerhalb von zwei Tagen alle Menschen in diesem Gebiet durchgetestet. Dies habe in Japan Erfolge gebracht, hieß es in der Bundesregierung.

Gemischte Reaktionen auf Reiseverbote

Drohende Reiseverbote für Einwohner einer Hotspot-Region rufen aber bereits jetzt Kritik hervor. Der Deutsche Landkreistag hält die Ideen für überzogen. „Es geht eher um chirurgische Präzision als um den Holzhammer“, sagte Verbandspräsident Reinhard Sager. Fragen zu einer konkreten Ausgestaltung der Reiseverbots-Pläne blieben am Dienstag offen. Die Beratungen dazu sollen am Mittwoch (15.07.2020) und kommende Woche auf der Gesundheitsministerkonferenz fortgesetzt werden.

NRW-Ministerpräsident Laschet will keine großen Lockdowns

Ministerpräsident Armin Laschet hatte bereits Anfang des Monats vorgeschlagen, die Regeln für künftige Corona-Hotspots zu ändern. Ein Lockdown solle nur für einzelne Gemeinden gelten, die eine hohe Anzahl an Infizierten haben. Auch andere Landesregierungen favorisieren inzwischen ein Modell, in dem differenzierter vorgegangen wird.

Gericht in NRW erzwingt neue Regelungen

Entscheidend für neue Regelungen dürfte auch sein, wie Gerichte die Corona-Maßnahmen bewerten. Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht hatte vergangene Woche eine Verordnung des Landes mit kreisweiten Beschränkungen außer Kraft gesetzt. Begründung: Ein "Lockdown" für den ganzen Kreis sei nicht mehr verhältnismäßig und auch nicht mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz zu vereinbaren.