Landtags-Debatte mit viel Kritik an Wüst

FDP-Fraktionschef Henning Höne

Auch FDP -Fraktionschef Henning Höne warf Wüst Untätigkeit vor: "Der Fingerzeig auf Berlin reicht nicht." Im Durchschnitt alle dreieinhalb Minuten habe der Ministerpräsident in seiner Rede auf den Bund verwiesen, rügte Höne. Es werde in NRW noch gar nicht regiert. Er forderte von Wüst, aktiver zu werden, etwa bei der Sicherung der Energieversorgung. AfD -Fraktionschef Martin Vincentz sagte in Richtung Regierungsbank, es reiche nicht, sich "durchzumerkeln" und "durchzuwursteln" .

Ministerpräsident Wüst (CDU, vorne rechts) bei der Generaldebatte zu seiner Regierungserklärung

Wüst hatte vor allem den "normalen" Menschen in seiner ersten Regierungserklärung nach der Wiederwahl Unterstützung in der Krise zugesagt und vom Bund zum wiederholten Mal ein drittes Entlastungspaket gefordert. Nordrhein-Westfalen werde dies mitfinanzieren. In der 45-minütigen Rede kündigte der Ministerpräsident aber kein eigenes NRW -Hilfspaket an.

Misstrauische Opposition

Kutschaty, der im Plenum viel angriffslustiger auftrat als noch in den TV -Debatten im Wahlkampf im Frühling, sagte: "Eine Opposition muss misstrauisch sein, damit die Bürgerinnen und Bürger der parlamentarischen Demokratie vertrauen können." Aber man stehe an der Seite der Regierung, wenn es gegen "Rassisten, Rechtsradikale und Putin-Freunde" gehe, so der SPD -Politiker. Auch "Fortschritt" bei Themen wie Klima und Nahverkehr werde man unterstützen.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Thorsten Schick

Man habe gestern "einen Ministerpräsident erlebt, der sich um das Land sorgt" , erwiderte der CDU -Fraktionsvorsitzende Thorsten Schick. Kutschaty hingegen sorge sich um sein Amt und betreibe "Populismus" . Er bezeichnete den SPD -Fraktionschef als " lame duck" . Auch den Vorwurf der Untätigkeit wies Schick zurück. Er nannte als ein Beispiel Entlastungen bei den Elternbeiträgen für Verpflegung in Kitas.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Verena Schäffer

Schwarz-Grün werde die dringend notwendigen Veränderungen angehen, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Verena Schäffer. Neben Themen wie Umwelt- und Klimaschutz betonte sie auch, man wolle einen Pakt mit Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften und Kommunen gegen Armut eingehen. Es könne nicht sein, dass Kinder in dieser Gesellschaft in Armut aufwachsen müssten, betonte Schäffer.

"Zukunftskoalition" vs. "Allianz der Besserverdienenden"