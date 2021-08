Stolberger Bürgermeister fordert Reform des Katastrophenschutzes

Meldungen blieben ohne konkrete Hinweise

Dabei gab es deutliche Warnungen des Deutschen Wetterdienstes, schon in den Tagen zuvor. Von extremen Unwettern und Niederschlägen bis zu 200 Liter pro Quadratmeter war schon am Montag und Dienstag die Rede, ehe sich die Situation am Mittwoch in Stolberg zuspitzte. Doch was das genau bedeutete, blieb in den betroffenen Kommunen bis zum Eintritt der Katastrophe unklar.