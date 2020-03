Bedroht Corona den Rechtsstaat?

Richard Schmidt ist Professor für Wirtschaftsrecht und Rechtsanwalt in Düsseldorf und hat da schon größere Bedenken. Er ist aktuell mit Klagen für Geschäftsleute gegen Filialschließungen in der Coronakrise vor Gericht gescheitert. Er stellt die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen in Frage.

Schulen, Kitas, Restaurants, Läden sind geschlossen, draußen besteht ein Kontaktverbot. War die Politik rechtlich dazu ermächtigt?

Richard Schmidt: "Bedenklich ist es, dass eben die Ermächtigungsgrundlagen nicht vorhanden sind und das Prinzip alle Gewalt geht vom Volke aus nach Artikel 20 Grundgesetz so nicht realisiert ist. Das mag jetzt der Schnelligkeit, der Notwendigkeit der Handlungen geschuldet sein, aber das muss dringend nachgebessert werden."