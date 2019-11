Rechtsterrorismus: Jung, männlich, international

Der neue Terror von Rechts ist international. Das zeigt nicht nur die Verteilung von Anschlagsorten auf dem Globus: Norwegen, Neuseeland, USA - und Deutschland. Die Täter sind verbunden durch gemeinsame Ideen. Und um diesen ideologischen Hintergrund der Rechtsextremen ging es bei einer Fachtagung am Montag (4.11.2019), zu der NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) über 200 Fachleute nach Düsseldorf eingeladen hatte.

Bevölkerungsaustausch

Extremismusforscher Peter Neumann

Eine zentrale Idee handelt vom "Großen Austausch". "The Grand Replacement" nannte Brenton Terrant, der Rechtsterrorist von Christchurch, das Schreiben, mit dem er seine Taten begründete. "Le Grande Replacement" nannte es der französische Vordenker der Rechtsextremen, Renaud Camus, in seinen Schriften. Manche Vertreter der AfD sprechen von Umvolkung.



Die Begriffe umschreiben eine Verschwörungstheorie, erklärte der Extremismusforscher Peter Neumann vom Londoner King´s College. Danach hätten sich die politischen Eliten gegen ihre eigenen Völker verschworen mit dem Ziel, allmählich die Bevölkerungen auszutauschen: gegen Zuwanderer mit vielen Kindern, Flüchtlinge, Asylbewerber.



Es gehe dabei um ausreichendes "Menschenmaterial" für die Wirtschaft und letztlich um reines Profitinteresse.

Bewaffneter Kampf

Viele Rechtsextreme glauben, dies führe zwangsläufig in einen Bürgerkrieg. Und da die weißen Europäer (Amerikaner, Australier oder Neuseeländer) gerade noch in der Mehrheit seien, müsse man jetzt in den bewaffneten Kampf gegen den eigenen biologischen Untergang ziehen.

Dies glaubte der Norweger Anders Breivik (77 Opfer) ebenso wie der Schüler David S., der in München neun Menschen, meist Sinti erschoss; Brenton Terrant in Christchurch (51 Tote) glaubte daran, wie Patrick Cusius in El Paso (22 Tote). Oder der mutmaßliche Attentäter von Halle (2 Tote). Und wahrscheinlich Stephan B., der geständige Attentäter des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke.