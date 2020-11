Rechtsextreme Polizisten im Visier

Angesichts des Rechtsextremismus-Skandals bei der NRW-Polizei will Innenminister Herbert Reul (CDU) verhindern, dass Polizeibeamte ein rechtsextremes Weltbild entwickeln und sich entsprechend vernetzen. Dafür hat er in seinem Ministerium die Stabsstelle "Rechtsextremistische Tendenzen in der Polizei NRW" gegründet.

Am Donnerstag stellte Reul dem Innenausschuss des Landtags die Stabsstelle vor. Leiter ist der ehemalige Verfassungsschützer Uwe Reichel-Offermann, der seit 15. Oktober im Amt ist. " In der Stabsstelle arbeiten keine Ermittler. Stattdessen sollen die Kollegen die Situation analysieren und Strategien entwickeln, was man gegen rechte Umtriebe tun kann ", sagte Reul.