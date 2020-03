Rechte in NRW-Polizeiuniform

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) lässt nun prüfen, ob es rechtliche Möglichkeiten gibt, Mitglieder des "Flügels" aus dem Polizeidienst zu entfernen. " Solche Leute will ich da nicht haben" , sagte Reul im Westpol-Interview. Er erwarte außerdem, dass das Führungspersonal in den Polizeibehörden aufmerksamer sei " und dann auch ein Signal gibt ".

Anschläge auf Muslime und Politiker geplant

Das Facebook-Profilbild von Thorsten W.

Lange Zeit kein Signal gab es offenbar auch im Fall Thorsten W., der am 14. Februar in Hamm verhaftet wurde und dort in der Polizeiverwaltung gearbeitet hatte. Der 50-Jährige gilt als Mitglied der rechtsterroristischen "Gruppe S.", die Anschläge auf Muslime und Politiker geplant haben soll.

Ein Reichsadler auf dem Armaturenbrett seines Autos, einschlägige T-Shirts, auf dem Balkon eine Reichsflagge - der Polizist hatte keinen Hehl aus seiner rechtextremen Gesinnung gemacht. Dennoch hielten seine Kollegen lange still.

"Verrat gilt als Todsünde"

Ein ausgeprägter " Corpsgeist " innerhalb der Polizei verhindere, " dass Polizisten Zivilcourage zeigen, wenn sie merken, dass Kollegen rechtsextremes Gedankengut verbreiten", sagt Rafael Behr, Professor an der Akademie der Polizei in Hamburg.

Auch im Fall des Thorsten W. habe " niemand es gewagt, ihn zu verraten, weil Verrat eine Todsünde in der Polizistenkultur ist" .

Untersucht Rechtsextremismus bei der Polizei: Heike Kleffner