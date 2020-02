Rechte Terrorzelle: NRW will mehr rechte Gefährder aufspüren

Die mutmaßlich rechtsextreme Terrorzelle schreckt Sicherheitsbehörden und Politik in NRW auf. "Offensichtlich sind ein Teil der Festgenommen aus Nordrhein-Westfalen. Wir müssen das Problem ernst nehmen" , sagte NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) am Montag (17.02.2020) in Düsseldorf. "Es war kein spezifisches NRW-Netzwerk." Die Landesregierung wolle im nächsten Haushalt mehr Mittel einsetzen, um Gefährder von Rechtsaußen aufzuspüren - gerade im Netz.