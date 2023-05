Opferberatung: Fälle rechter Gewalt in NRW haben sich verdoppelt

Die Fachberatungsstellen für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt haben ihre Jahresstatistik für 2022 veröffentlicht. In der Auswertung beklagen die beiden Vereine "Opferberatung Rheinland" und "Back up" eine Zunahme rechter Gewalt in NRW. Die Beratungsstellen haben insgesamt 371 Fälle in NRW erfasst, 205 waren Körperverletzungsdelikte. 2021 waren es noch 158.