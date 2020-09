Realschüler in NRW dürfen bald wieder Polizisten werden

Direkt von der Realschule in eine Polizeiausbildung - das ist seit 20 Jahren nicht möglich gewesen. Wer zur Polizei will, der muss bisher mindestens die Fachhochschulreife besitzen oder eine Berufsausbildung abgeschlossen haben. Nur über Umwege können Realschüler also eine Ausbildung bei der Polizei beginnen.

NRW will das aber jetzt ändern. Das neben dem Innenministerium zuständige Schulministerium bestätigte auf Nachfrage, dass bald ein direkter Weg von der Realschule in die Polizeiausbildung möglich sein wird.