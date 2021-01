Politik in NRW debattiert die Pusch-Kritik

Sagt er also in einem Video Sätze wie den, dass bei der Impfstoffbeschaffung "jeder Landwirt im Kreis Heinsberg besser verhandelt " hätte als die EU oder dass die Terminvergabe für Impfungen technisch ein Reinfall sei, dann findet er damit Gehör. Vor allem, weil er damit auch eine Landesregierung angreift, deren Ministerpräsident und Gesundheitsminister von der CDU stammen. Puschs Kritik hat also politische Brisanz.

Statement mit politsicher Brisanz