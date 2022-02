Verkürzte Quarantäne: Empörung über Tönnies-Privilegien

Den Grünen-Politiker Mehrdad Mostofizadeh macht der Vorgang " sprachlos ". In einer Stellungnahme schreibt er, dass Tönnies " wieder einmal eine Extraburst gebraten bekommt - zulasten des Arbeitsschutzes der Mitarbeitenden. " Die Landeschefin der Grünen, Mona Neubaur, spricht von einem schwerwiegen Vorwurf, der aufgeklärt werden müsse. " Gerade auch deshalb, weil eine unverhältnismäßige Nähe zwischen dem Unternehmen und der Landesregierung schon in der Vergangenheit immer wieder Thema war ", so Neubaur.

Auch die Grünen wollen deshalb - wie die SPD - einen Sonderbericht des Gesundheitsministeriums. Die Glaubwürdigkeit der Corona-Politik insgesamt stehe auf dem Spiel, heißt es aus beiden Parteien.

AfD ebenfalls empört