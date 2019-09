Walter-Borjans grenzt sich von Olaf Scholz ab

Walter-Borjans nannte die Verteilungsfrage eine "wichtige Voraussetzung" für erfolgreiche Klimapolitik - und um Konflikte zu bekämpfen. "Auch die Wohlhabenden haben etwas davon, wenn die Gesellschaft stabil ist."

Der Kölner SPD-Politiker Walter-Borjans geht mit der baden-württembergischen Bundestagsabgeordneten Saskia Esken ins Rennen um den SPD-Bundesvorsitz. Angesprochen auf die Kandidatur von Bundesfinanzminister Olaf Scholz bezeichnete sich Walter-Borjans mit seiner Partnerin "als gutes Alternativangebot."

NRW-SPD sieht demokratisches Miteinander gefährdet

SPD und Grüne in NRW haben nach dem starken Abschneiden der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg eine klare Abgrenzung von den Rechtspopulisten gefordert. Das Abschneiden der AfD sei nicht mehr nur ein Mahnruf, sagte der SPD-Landesvorsitzende Sebastian Hartmann am Sonntag.

"Demokratisches Miteinander und Menschlichkeit stehen offen auf dem Spiel." Rechtsnationalen Parteien dürfe kein Raum gegeben werden. Es müsse kräftig in den gesellschaftlichen Zusammenhalt investiert werden. Bund und Länder stünden dabei gemeinsam in der Verantwortung, so Hartmann.

NRW-Grüne fordern Abgrenzung von Rechtspopulisten

Die NRW-Grünen zeigten sich über das Abschneiden der AfD schockiert. Es kommen jetzt mehr denn je darauf an, "klare Kante gegen Hass und Menschenfeindlichkeit zu zeigen", betonten die Landesvorsitzenden

Mona Neubaur und Felix Banaszak.

