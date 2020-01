Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sowie auf WDR 2 präzisierte er dann seinen Tweet aus der Nacht zu Donnerstag (16.01.2020). Bund und Länder hätten einen Kompromiss geschaffen, der einerseits die " Interessen der Beschäftigten wahrt ", andererseits auch ein wichtiges Signal an die Umweltbewegung sei, so der CDU-Politiker. Außerdem bestätigte Laschet auf Nachfrage, dass das umstrittene Steinkohlekraftwerk in Datteln endgültig ans Netz geht.