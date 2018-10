Die Grünen in Nordrhein-Westfalen haben sich erfreut über das Abschneiden ihrer Parteikollegen in Bayern gezeigt. " Wir erleben ein historisches Ergebnis für die bayerischen Grünen - deutlich zweistellig und zweitstärkste Kraft in Bayern ", erklärten die beiden Landesvorsitzenden der Grünen, Mona Neubaur und Felix Banaszak, am Sonntagabend (14.10.2018).

Die Grünen hätten für ein ökologisches, gerechtes und freiheitliches Bayern gekämpft. Dabei hätten sie auf Hoffnung und Mut gesetzt.

FDP zufrieden mit knappem Einzug in den Landtag

Die NRW-FDP äußerte sich zufrieden über die bevorstehende Rückkehr in den Landtag in Bayern. Das Ergebnis zeige, dass weder der Stil noch die Richtung der Regierungsarbeit der Großen Koalition in Berlin und der CSU in Bayern überzeugen konnten, erklärte der nordrhein-westfälische Generalsekretär der FDP, Johannes Vogel. "Das bestärkt uns mit Blick auf NRW in unserem Kurs der Modernisierung."

Armin Laschet: " Rechtsdruck ist falsch "

Armin Laschet