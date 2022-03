Überwachung: AfD in NRW gibt sich überrascht vom Kölner Urteil

In diesem Zusammenhang verwies Vicentz, der auch im Landtag sitzt, auf Erfolge seiner Partei in dem Urteil in Zusammenhang mit dem ultrarechten Parteiflügel. " Diese Zahl von 7.000, die dem Flügel zugehörig sein sollen, das musste zurückgenommen werden ", so Vincentz. Und zum anderen, sagte er, "gelten diese Personen nicht als gesichert rechtsextrem". Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

AfD-Landeschef will nun Grenzen ziehen