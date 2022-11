Razzien in vier NRW-Städten wegen Subventionsbetrug

In den Hochzeiten der Corona-Pandemie hat der Staat viel Geld für Hilfen ausgegeben, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Lockdowns abzufedern. Inzwischen ist klar, dass die unbürokratischen und schnellen Hilfen von Betrügern ausgenutzt wurden. Am Dienstag gab es deshalb bundesweite Razzien wegen mutmaßlichen Subventionsbetrugs, der offenbar in Zusammenhang mit Corona-Hilfen steht.