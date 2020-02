Verdacht auf rechte Terrorgruppe - zwölf Festnahmen

In sechs Bundesländern sind Spezialkräfte der Polizei mit Durchsuchungen gegen Rechtsextremisten vorgegangen. Dabei wurden zwölf Männer vorläufig festgenommen, wie die Bundesanwaltschaft am Freitag (14.02.2020) mitteilte. Es handelt sich dabei um vier mutmaßliche Mitglieder der Gruppierung und acht mutmaßliche Unterstützer, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte.

Sie sollen nun dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Vier Durchsuchungen fanden in NRW statt: zwei in Minden, eine in Hamm und eine in Porta Westfalica. Einer der Verdächtigen sei Verwaltungsbeamter bei der Polizei, teilte NRW -Innenminister Herbert Reul am Freitag (14.02.2020) in Düsseldorf mit. Gegen ihn seien dienstrechtliche Maßnahmen eingeleitet worden.

Im Zentrum der Ermittlungen stehen fünf namentlich bekannte Personen. Sie sollen sich zu einer rechtsextremen Terrorgruppe zusammengeschlossen haben, so Reul. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen sie Anschläge auf Politiker, Asylbewerber und Muslime geplant haben.