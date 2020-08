Erneut Durchsuchungen bei Altro-Mondo-Wohnungen

Schimmel an den Wänden, kein warmes Wasser und vermüllte Wohnhäuser: Das war das Ergebnis bei den Durchsuchungen im vergangenen Jahr. Die Vorgabe damals: Das muss sich ändern, die Immobilienfirma Altro Mondo muss nachbessern.

Nichts passiert

Laut den Städten ist das aber in vielen Häusern nicht passiert. Deshalb gab es am jetzt neue Durchsuchungen. Kontrolliert wurden am Donnerstag Altro-Mondo-Wohnungen in den Ruhrgebietsstädten Duisburg, Herne, Dortmund und Kamen, aber auch in Lemgo, Radevormwald, Hagen oder Bergneustadt.

Altro Mondo ist seit Jahren immer wieder wegen teils unhaltbarer Zustände mit seinen Immobilien in den Schlagzeilen. Das Ergebnis der heutigen Durchsuchung soll in einigen Tagen vorliegen.