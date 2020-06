Vorwürfe rassistischer Polizeigewalt auch in NRW

Selten Ermittlungen gegen Polizisten

Professor Tobias Singelnstein vom Lehrstuhl für Kriminologie an der Ruhr-Universität Bochum forscht zu Polizeigewalt. Insgesamt haben über 3.300 Personen an seiner nicht-repräsentativen Studie teilgenommen. Über 70 Prozent der Befragten berichten von körperlichen Verletzungen. In 86 Prozent der berichteten Vorfälle wurde kein Strafverfahren durchgeführt.

Singelnstein fasst die Zwischenergebnisse der Studie so zusammen, dass „ die Leute das Gefühl hätten, in einem Strafverfahren gegen Beamte mit einer Anzeige keine Chance zu haben “. Außerdem schildert er weitere Eindrücke aus der Befragung: „ Staatsanwaltschaften und Polizei arbeiten ja tagtäglich zusammen und arbeiten an vergleichbaren Themen, die spielen praktisch in einem Team. “

Auch Racial Profiling der Polizei ist ein Problem

Manuel Lorca.

Andere Fälle von Diskriminierung durch die Polizei arten nicht in Gewalt aus, aber belasten die Opfer trotzdem schwer. Manuel Lorca, 30, ist kein Opfer von physischer Polizeigewalt geworden. Negative Erfahrungen mit der Polizei sind für ihn trotzdem Alltag. Seine Mutter kommt aus Ecuador. Sein Vorwurf lautet: „ Racial Profiling. “ Gemeint ist damit das auf äußerliche Merkmale basierende Agieren von Polizei und Sicherheitsbeamten.

Immer, wenn er über die Grenze pendelt, werde er besonders kontrolliert, erzählt er: „ Von 50 Mal, werde ich 49 Mal doppelt kontrolliert. Und bei den anderen, die auch im Bus sitzen, ist es nicht so.“ Einmal hat er die Grenzkontrolle sogar gefilmt und belegt, dass die Beamten mit einem „ Raster“ kontrollieren. Ihre Empfehlung an ihn war, er solle es „mit Humor“ nehmen.

Unklare Zahlengrundlage

Diskriminierung, „Racial Profiling “ und selbstverständlich auch rassistisch motivierte Gewalt sind durch das Grundgesetz verboten. Das Bundespolizeigesetz ermöglicht der Bundespolizei allerdings auch rein verdachtsbezogene, anlasslose Ausweiskontrollen in einem gesetzlich bestimmten Rahmen, zum Beispiel an der Grenze.

Wie groß ist das Problem von Diskriminierung durch die Polizei und Racial Profiling in Deutschland? Die Datenlage dazu ist schwammig. Ein aktueller Bericht der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz empfiehlt den Polizeibehörden des Bundes und der Bundesländer sogar, eine Studie zum Racial Profiling in Auftrag zu geben, „ um diese Form des institutionalisierten Rassismus zu beenden.“

In einer aktuellen Anfrage der Linksfraktion zu „Racial Profiling“ gibt die Bundesregierung für das Jahr 2019 an, dass 51 Beschwerden zu anlasslosen Kontrollen der Bundespolizei vorliegen. Vier Beschwerden stufen die Behörden als begründet und eine als teilweise begründet ein.

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes kommt in ihrem letzten Jahresbericht zu dem Ergebnis, dass „Racial Profiling“ das häufigste Diskriminierungsmuster bei Polizei und Justiz ist. Mehr als drei Viertel der Beratungsstellen beraten regelmäßig zu als diskriminierend empfundenen Polizeikontrollen, „die allein bei nichtdeutsch bzw. migrantisch eingeordneten Personen vorgenommen würden“.

Eine repräsentative Studie der „European Union Agency For Fundamental Rights“ aus dem Jahr 2017 zeigt: 14 Prozent der schwarzen Menschen in Deutschland haben in den vorangegangenen fünf Jahren Racial Profiling erlebt.

Reul will keinen Rassismus in der Polizei dulden