Westpol: Raser-Szene ungebremst?

Innenminister: Autorennen ist wie Rauschgift

NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) erklärt den Anstieg so: "Autorennen ist wie Rauschgift. Es ist ein Kontrolldelikt. Das heißt: immer dann, wenn man sagt, wir wollen das jetzt stärker kontrollieren, dann kriegen sie größere Zahlen."

Aber trotz vermehrter Kontrollen und einer gewachsenen Aufmerksamkeit der Polizei ist das Dunkelfeld der Taten immer noch groß.

Ex-Raser: Zahl geht in die Tausende

Patrick aus Essen kennt die Raser-Szene, er ist früher selbst Rennen gefahren und weiß, wie seine Kumpel ticken. Er sagt, teilweise würde die Szene Polizei und Politik belächeln.

"Aber wenn ich überlege, wir sind an einem Wochenende um die 50 Rennen gefahren. Wir als Einzelpersonen! Wenn ich überlege, wie viele Rennen da heute noch stattfinden, dann müsste man eigentlich zu Tausenden Verfahren anhängig haben."

Strafe als Abschreckung

Heute sind Autorennen eine Straftat und keine Ordnungswidrigkeit mehr. Den Tätern drohen der Verlust von Führerschein und Auto sowie höhere Geldbußen. Und bei Unfällen mit Todesfolge sogar 10 Jahre Gefängnis. Harte Maßnahmen - die jedoch ihre Grenzen haben.

Thomas Stiefelhagen

Für Thomas Stiefelhagen, Verkehrsexperte aus Bielefeld, ist das neue Gesetz "kein stumpfes Schwert, aber es hat nicht die abschreckende Wirkung, die in dem Gesetz stecken sollte". Denn damit könne man nur "rational denkende Menschen" erreichen. Wer jedoch von Emotionen getrieben werde, blendet die drohenden Folgen einfach aus.

Verdeckte Kontrollen

Mehr Kontrollen und Sondereinheiten der Polizei wie in Köln - das sind für Thomas Stiefelhagen wichtige Maßnahmen im Kampf gegen illegale Autorennen.