Nur sechs Kilometer neue Radwege an Bundesstraßen

Der Ausbau von Radwegen an Bundesstraßen ist in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr nahezu zum Erliegen gekommen. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion an das Bundesverkehrsministerium hervor, das dem WDR vorliegt. Demnach wurden im Jahr 2020 gerade einmal 6,63 Kilometer neue Radwege an Bundesstraßen in NRW gebaut.

Grüne fordern feste Ausbauziele