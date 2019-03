Schulze Föcking: Landesregierung im Zeugenstand

" Mindestens teilweise erfolgreich "

Christian Wiermer muss sich der Frage stellen, wie es zu folgendem Text kam: " Nach Informationen der nordrhein-westfälischen Ermittlungsbehörden hat es von bisher unbekannter Seite Versuche gegeben, auf persönliche Daten der Ministerin .... Christina Schulze Föcking zuzugreifen. Mindestens teilweise waren diese Versuche demnach auch erfolgreich. Die Landesregierung verurteilt die offenkundig kriminellen Eingriffe in die Privatsphäre der Ministerin aufs Schärfste. "

Polizeibeamte aus Münster und Steinfurt, die am Abend des 15. März auf Schulze Föckings Hof waren, wie auch Ermittler des Landeskriminalamtes, die am Vormittag des 16. März in Steinfurt eintrafen, sagten dem Untersuchungsausschuss übereinstimmend: Für das, was der Regierungssprecher erklärt hatte, fehlte jede Faktengrundlage. Die Arbeit der Ermittler stand noch am Anfang.

Der Ausgangspunkt der Affäre

Der Erklärung des Regierungssprechers folgte noch am Nachmittag des gleichen Tages eine Solidaritätsnote von CDU , FDP , SPD und Grünen. Aus dem Verdacht der Ministerin war, so stellt es sich dar, kurzerhand eine " gesicherte Tatsache " geworden, die wochenlang unkorrigiert im Raum stand.