U-Ausschuss Flutkatastrophe: Gutachter kritisiert unverständliche Warnungen

Was genau hätten die zuständigen Stellen in Nordrhein-Westfalen tun können, um die von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen und Gebiete vorbeugend besser zu schützen? Dieser Frage geht Professor Robert Jüpner in seinem Gutachten auf 96 Seiten nach. Jüpner lehrt an der TU Kaiserslautern. Sein Fachgebiet ist Wasserbau und Wasserwirtschaft. Beauftragt hatte ihn der Untersuchungsausschuss des Landtags. Sein Gutachten liegt dem WDR vor.

Viele Punkte hat der Gutachter ermittelt. Die meisten von ihnen sind nicht völlig neu und überraschend, in der Nüchternheit und Präzision der Zusammenstellung aber könnte das Gutachten dazu beitragen, handfeste Lehren aus der Flut des Sommers 2021 zu ziehen. 49 Menschen kamen allen in NRW ums Leben. Der geschätzte Schaden liegt bei 13 Milliarden Euro.

Das Undenkbare denken

Auch wenn seltene und extreme Naturereignisse von den Menschen nur selten als Gefahr für Leib und Leben angesehen werden und wenn das, was tatsächlich passiert ist, zuvor "schlicht unvorstellbar" war, so ist laut Gutachter Jüpner die Gesetzeslage eindeutig: Auch extreme Hochwasserereignisse müssten "durch die verantwortlichen staatlichen Stellen in ausreichendem Maße vorgedacht, modelliert und angemessen vorbereitet werden." Doch genau das, so Jüpners Fazit, sei "an verschiedenen Stellen erkennbar nicht geschehen".

Unverständliche Warnungen

Ein besonderes Defizit sieht der Gutachter bei der konkreten Warnung der Menschen in den Flutgebieten am 14. und 15. Juli. Der breiten Bevölkerung habe eine verständliche Verbindung gefehlt zwischen der Hochwasservorhersage und der konkreten Gefahr für Leib und Leben, Hab und Gut. Die Warnungen müssten aber genau diese klare und eindeutige Warnung enthalten. Vor allem im Zusammenwirken zwischen Katastrophenschutz und Wasserwirtschaft sei dies "nicht immer in der notwendigen Präzision und Deutlichkeit formuliert" worden, resümiert Professor Jüpner.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Die Kritik an einer schwer verständlichen Fachsprache richtet Jüpner auch an die Adresse der Meteorologen. Deren Vorhersagen seien für ein Ereignis dieser Größenordnung zwar vergleichsweise präzise gewesen. Doch die Sprache in den Wetterberichten und Warnungen sei, selbst für staatliche Stellen, "schwer verständlich" .

Allerdings weist der Gutachter darauf hin, dass es künftig nicht allein auf verlässliche und verständliche Warnungen ankommen wird. Neben der "Bringschuld" des Staates in der Hochwasservorhersage sieht er auch eine "Holschuld" der Bürgerinnen und Bürger.

Flusspegel und Hochwasserkarten

Dass es vor allem an den kleineren Flüssen zu wenige Pegelmessungen gibt, war schon häufiger im Ausschuss bemängelt worden. Dies sieht auch Jüpner so. Umweltministerin Heinen-Esser versprach bereits Abhilfe. Innenminister Reul hatte diese Woche ebenfalls bereits Reformpläne für den Katastrophenschutz vorgelegt.