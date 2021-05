Daten aus dem Fall Amad A. sollen gelöscht sein

Der Syrer Amad A. war im Sommer 2018 durch eine Verwechslung mit einem Mann aus Mali zu Unrecht in die JVA-Kleve gekommen. Später brach in der Zelle ein Feuer aus und der Geflüchtete starb. Amad soll das Feuer in seiner Zelle selbst gelegt haben. Doch sein Vater glaubt das nicht. Auch reichten ihm die persönlichen Entschuldigungen der zuständigen Minister nicht aus, sagte er im Untersuchungsauschuss.