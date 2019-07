Ein Ergebnis: Die Initiativen wollen vor den nächsten Kommunalwahlen im Herbst 2020 den Druck auf die Regierungsparteien CDU und FDP erhöhen. Zuvor hatte Lydia Schumacher, Sprecherin der Arbeitsgmeinschaft "Schluss mit Strabs" erklärt: " Wir werden jedes Mittel - von der Kommunikation über die Information bis zur Demonstration - nutzen, um alle Hausbesitzer in NRW auf den Missstand aufmerksam zu machen ."

Reduzierung der Straßenbaubeiträge ist nicht genug

In NRW werden Grundstückseigentümer an den Kosten beteiligt, wenn das angrenzende Straßennetz erneuert oder verbessert wird - zum Teil in fünfstelliger Höhe. Die schwarz-gelbe Koalition hatte angekündigt, die Höchstsätze zu halbieren und die betroffenen Bürger an verschiedenen Stellen zu entlasten.

Protest am Straßenrand

Dies sei aber nur ein " Reförmchen ", kritisierte Schumacher. Die Bürgerinitiativen befürchten, dass die Kosten bloß verschoben und die Anlieger dafür an anderer Stelle sogar noch mehr belastet werden könnten. " Alle Straßen gehören der Allgemeinheit. Also sollen auch alle Straßen von der Allgemeinheit gezahlt werden ", betonte Schumacher.

Unterschriftenaktion des Steuerzahler-Bundes

Der Bund der Steuerzahler hat in den vergangenen Monaten nach eigenen Angaben fast eine halbe Million Unterschriften für die Abschaffung der Straßenbaubeiträge in NRW gesammelt und damit laut Verein "Mehr Demokratie" die erfolgreichste Mobilisierung für eine Volksinitiative in der Geschichte Nordrhein-Westfalens bewerkstelligt.