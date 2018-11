Das Land Nordrhein-Westfalen fördert 34 Projekte gegen Kinderarmut mit rund acht Millionen Euro. Bis 2020 erhielten Initiativen in Städten wie Arnsberg, Bielefeld, Duisburg, Siegen und Wuppertal diese Unterstützung, teilte das Sozialministerium mit, das am Montag (19.11.2018) in Essen die ersten Förderbescheide aushändigte.

Fokus auf problematische Quartiere