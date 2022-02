Duisburger Sonderermittler gegen Clans kriegen Verstärkung

"Staatsanwälte vor Ort" heißt das Projekt gegen kriminelle Familienclans. Denn die beiden Sonderermittler sollen nah dran sein am Klientel. Am Anfang lag ihr Schwerpunkt in Duisburg in den ärmeren Vierteln im Norden, zum Beispiel in Marxloh. Mittlerweile habe sich ihre Arbeit aber auf das ganze Duisburger Stadtgebiet und darüber hinaus ausgedehnt.

Genug zu tun gab es offenbar. In den dreieinhalb Jahren leiteten die beiden Sonderstaatsanwälte nach Angaben der Behörden knapp 2.000 Ermittlungsverfahren ein. 730 Personen aus dem Umfeld von Familienclans wurden angeklagt. Außerdem verhängten Gerichte insgesamt knapp 140 Jahre Gefängnisstrafen ohne Bewährung und 112 Jahre mit Bewährung.

Clans waschen illegale Gelder

"Ich möchte auch an diejenigen ran, die im Hintergrund sitzen", sagte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) über die kriminellen Strukturen. Er nennt die Bilanz einen riesigen Erfolg, allerdings sei der Kampf gegen kriminelle Clans ein Marathon und kein Sprint.

Im Blick haben die Ermittler in Duisburg mittlerweile allein 100 Familien mit libanesich-arabischen Wurzeln, dazu kommen türkischstämmige und Familien aus Rumänien und Bulgarien. Insbesondere bei arabischstämmigen Clans sei der Zugang schwierig, die Szene sei extrem verschlossen und schweigsam gegenüber Behörden.

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (rechts)

Klar ist laut Staatsanwaltschaft, dass es nicht nur um Kleinkriminalität gehe. Ermittelt wird zunehmend auch wegen Wirtschaftskriminalität. So würden Clanmitglieder Unternehmen gründen, um illegale Gelder zu waschen. Mehrfach betont wurde, dass nicht alle Mitglieder von betroffenen Familien kriminell sind. Nur weil jemand einen bestimmten Nachnamen trage, sei er oder sie kein Straftäter.

Kripo-Gewerkschaft fordert mehr Leute

Der Weg im Kampf gegen Clans und organisierte Kriminalität ist noch ein weiter. Das sieht auch die Duisburger Staatsanwaltschaft so. Bei der Abschöpfung von illegal erwirtschafteten Vermögen von Clans zum Beispiel sei noch Luft nach oben. 1,8 Millionen Euro seien es in Duisburg seit 2020 gewesen.